Troppe telefonate senza risposta: Roberto Rosso era morto in giardino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CITTADELLA (PADOVA) - Troppe lee così si è insospettita: è andata nella sua abitazione e lo ha trovato. Morte naturale ha stabilito il medico legale. E' avvenuto tutto ieri mattina in via Borgo Treviso, arteria principale che dalla città murata porta verso est. In una delle abitazioni che si affacciano sulla strada risiedevachiamato da molti. Aveva 58 anni. E' stata una zia che abita nella vicina Galliera a rinvenire il corpo e a dare l'allarme al Suem. Quando i sanitari sono giunti dal vicino pronto soccorso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Inutile ogni manovra rianimatoria. Roberto Rosso, diplomatosi nel 1980 al liceo artistico Michele Fanoli, si era poi laureato in architettura allo Iuav di Venezia. Viveva nell'abitazione dei genitori che sono mancati qualche tempo fa.