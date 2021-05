Cittadella perde 2 a 0 con il Monza, ma conquista la finale per salire in serie A

CITTADELLA - Un Cittadella dal cuore grande perde 2-0 a Monza ma in virtù della vittoria per 3-0 ottenuta all’andata conquista per la seconda volta negli ultimi tre anni la finale per salire in serie A dove affronterà il Venezia: domenica la prima sfida al Tombolato, giovedì prossimo il match a campi invertiti. Entrambi i gol dei brianzoli sono arrivati nella ripresa (Balotelli e D’Alessandro) ma i granata hanno retto l’assalto finale. Ora se la dovrà vedere con il Venezia.