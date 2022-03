CITTADELLA - Da due mesi un cartello affisso sulla porta del suo studio medico invitava gli assistiti a rivolgersi ad altri colleghi. Un'assenza forzata quella della dottoressa Daniela Scapin. Le voci di alcuni problemi di salute, nonostante fosse riservatissima, ieri si sono trasformati in una notizia dolorosa per tanti a Cittadella. La stimatissima professionista è mancata nelle prime ore del mattino. Il 7 marzo scorso aveva compiuto 63 anni. Non era sposata, viveva nel quartiere di Borgo Treviso ed operava come medico di medicina generale in località Pozzetto. Nessuno si aspettava che l'assenza, seppur di alcune settimane, diventasse un addio. La sua famiglia era originaria di Rossano Veneto (Vicenza). Diversi anni fa si era stabilita a Cittadella. Lei era la primogenita di sei figli. Con grande dedizione e non pochi sacrifici ha affrontato dopo il liceo scientifico, gli studi all'università di Padova, laureandosi e scegliendo di svolgere la professione medica a contatto con i cittadini, effettuando anche la pratica terapeutica di agopuntura. Riconosciuta dai colleghi e dagli assistiti come una professionista molto preparata, capace prima di tutto di ascoltare i pazienti con i quali amava anche intrattenere un po' di conversazione, stemperando così quella soggezione che non poche persone hanno quando si trovano in uno studio medico. Proprio nella riservatezza che la caratterizzava, per una decina d'anni con fasi altalenanti, ha affrontato la malattia. Si è presentata con una recidiva.



L'ULTIMO PERIODO

Era seguita nella struttura dell'hospice Casa del Carmine che fa parte del Centro residenziale per anziani di Cittadella, dove nelle prime ore di ieri è spirata. Lei aveva capito che purtroppo non le erano rimaste altre possibilità di cura. Lascia il fratello Lodovico, Amedeo con Anna Cristina, Paolo con Mara, la cognata Graziella, l'amata nipotina Elena e le care amiche Laura, Lucia e Mariangela. Le esequie saranno celebrate lunedì alle 16 nel duomo di Cittadella. I familiari, realizzando il desiderio di Daniela, invitano quanti lo desiderano, a destinare le offerte per gli omaggi floreali all'associazione Save the children.