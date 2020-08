Cittadella, macellaio di 34 anni si ferisce con il coltello all'addome mentre taglia la carne

CITTADELLA (PADOVA) - Macellaio si ferisce all'addome con il coltello che sta usando per tagliare la carne: soccorso immediatamente e portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 10 agosto in via del Macello a Cittadella, all'interno della sede della società agricola cooperativa Asove che si occupa di macellazione ecommercio carni, l'operaio lavora però per la cooperativa Lavorazione italiana carni Sas di Camposampiero. Il ferito è il 34enne H.P., nato in Romania e residente a Castello di Godego (Treviso). © RIPRODUZIONE RISERVATA