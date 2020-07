FONTANIVA (M.C.) Aveva detto ai genitori che sarebbe rientrato entro le 9. Era in orario ieri Luca Sgarbossa, una manciata di chilometri lo separavano da Fontaniva, da via Mazzini, ma purtroppo sono giunti i carabinieri a dare la ferale notizia della sua morte improvvisa. Viveva con il papà Antonio, noto pittore e la mamma Gianna Largo. Era il più piccolo di quattro figli: Daniela, Tiziano e Vittorio e poi lui, tutti sposati. Ma anche Luca stava facendo una scelta importante, quella di acquistare un appartamento e con tutta probabilità formare una famiglia con la sua fidanzata. Maledettamente sfumato tutto, in pochi istanti, per un destino cinico ed avverso. Lo conferma lo zio paterno Mario: «Era di ritorno da un raduno. Ora che sono possibili nuovamente queste manifestazioni, Luca era voluto andarci ieri come faceva molto spesso. Aveva detto che sarebbe ritornato presto in mattinata».

«Non sono frasi di circostanza - ci tiene a sottolineare lo zio - ma Luca era un bravo ragazzo. Buono, di compagnia, che si dava da fare. Dopo la terza media ha detto che lui voleva andare a lavorare, che non voleva proseguire gli studi, e così ha fatto. Operaio qui a Fontaniva. Si impegnava molto. Con una parte dei risparmi delle sue fatiche ha coltivato la passione che aveva fin da giovanissimo: quella per le moto. Aveva due Harley-Davidson».

Le due ruote a motore gli davano quindi un senso di estrema libertà. Il vento sul volto e sulla pelle, il viaggio all'aria aperta, nessuna costrizione sulla meta da raggiungere potendo andare pressoché ovunque. Senza nessuna esasperazione, superlativi assoluti o chissà che traguardo o velocità da raggiungere e poi battere. La sua era una passione pura che per chi sceglie questi modelli di moto diventa, anzi è, una filosofia di vita. Per lui andare in moto, in Harley, per strada, non voleva assolutamente dire essere in pista come purtroppo si vede varie volte ogni giorno con moto che sfrecciano anche dove non si dovrebbe. Diametralmente opposta la sua concezione di moto, di andare in moto, di essere motociclista.

«Da più di dieci anni aveva questo modello, aveva cominciato con gli scooter - continua lo zio tratteggiando il ricordo del nipote - poi altri fino all'Harley, la preferita. Non faceva parte di gruppi o associazioni particolari se non di quelli con i quali condivideva la passione motoristica. Famiglia e lavoro e poi le sue moto. Si stava comprando un appartamento per andare a vivere via dalla casa paterna». E ritornando al tragico fatto, lo zio commenta: «Non può che essere stato un colpo di sonno, oppure un malore improvviso, ma Luca non soffriva di nulla, stava bene, benissimo. Conosceva molto bene la sua moto, non era certo una persona che guidava in modo estremo, che cercava di raggiungere i limiti. Il nostro è un dolore grandissimo».

Dolore condiviso da tutta la comunità di Fontaniva e non solo, dove la notizia ha fatto nella mattinata il giro del paese. La situazione - ed i social - hanno voluto poi che alcune decine di minuti dopo l'incidente, per un caso di omonimia, nella città murata fosse cominciata a spargersi la notizia che la vittima fosse un altro ragazzo. I dettagli successivi lo hanno smentito. Ovviamente questo non cambia l'enorme tragedia avvenuta ed il dolore per la scomparsa di una persona che aveva tutta la vita davanti e la stava costruendo con grande impegno e capacità. La data delle esequie di Luca Sgarbossa non è ancora stata fissata. Si attende il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

