Incidente mortale a Cittadella: auto investe un ciclista, la vittima aveva 81 anni

CITTADELLA (PADOVA) - Incidente mortale oggi, 2 gennaio 2022, alle 7,15 a Cittadella. La tragedia si è consumata in via Tre Case nella frazione di Santa Croce Bigolina. Un ciclista di 81 anni, V.P. residente in paese, mentre stava transitando in sella alla sua bicicletta è stato investito da un'auto.

L'anziano a seguito dell'urto è ricaduto violentemente sull'asfalto. Le sue condizioni sono subito apparse gravi. I sanitari del Suem 118 giunti poco dopo sul posto non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Illeso il conducente dell'auto. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Stradale di Padova. I mezzi sono stati sequestrati.

L'automobilista che dopo l'urto si è subito fermato è risultato negativo all'alcoltest. Tra le cause che potrebbero aver contribuito a provocare il tragico incidente non si esclude l'asfaldo viscido, la nebbia e l'oscurità. La salma, dopo il nullaosta del pubblico ministero di turno è stata trasferita all'istituto di medicina legale del vicino ospedale di Cittadella. L'attività degli agenti è andata avanti per diverse ore per ricostruire nel dettaglio l'incidente. La viabilità lungo via Tre Case è stata interdetta ai mezzi in transito per operare in tutta sicurezza.