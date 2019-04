Perde il controllo della vettura e si schianta contro un muro /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CITTADELLA - La notte del 20 aprile, alle 3:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Riva del Grappa aper soccorrere un, che. La squadra dei pompieri del locale distaccamento ha messo in sicurezza il mezzo, mentre è il conducente è stato preso in cura da personale del 118. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora.