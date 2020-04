Cittadella. Non dà più notizie ai famigliari, donna muore da sola in casa

CITTADELLA - Se n'è andata da sola, in casa, per un malore o comunque, secondo i primi riscontri, per un caso di morte naturale. Nella tarda serata del 2 aprile i parenti di Grazia Maria Piccolotto, nata nel 1955, hanno avvertito le forze dell'ordine perché non riuscivano ad avere notizie della loro congiunta, che non rispondeva alle chiamate.



I carabinieri di Cittadella, insieme ai vigili del fuoco, si sono recati così in via Garibaldi, al civico 57, dove viveva la signora. Entrati nell'abitazione, l'hanno trovata senza vita. I sanitari del 118, intervenuti in via Garibaldi, hanno dichiarato che si è trattato di un decesso per cause naturali. L'autorità giudiziaria, informata dall'Arma di Cittadella, ha disposto subito il trasporto della salma all'obitorio dell'ospedale cittadellese. © RIPRODUZIONE RISERVATA