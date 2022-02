CITTADELLA - Centro nuoto Cittadella chiuso di domenica, dal 27 febbraio fino al 27 marzo. Cinque festività di stop delle attività per ridurre i costi delle utenze e per protestare contro i rincari, lanciando contestualmente una richiesta di sostegno agli enti competenti.

LA DECISIONE

Certo non semplice la scelta che loro malgrado hanno dovuto prendere il presidente Gerolamo Casarotto ed il vice Andrea Baggio assieme al loro entourage. Come l'acqua delle vasche è limpida e chiara, così lo sono le fatture relative ai costi da sostenere. Alcuni incrementi a fine anno, adesso ecco le prime del 2022.

«Aumento del triplo della spesa per il metano mentre per quanto riguarda l'energia elettrica c'è stato il raddoppio - spiega il presidente - A fronte di 5-6 mila euro mensili per il riscaldamento, la fattura ne indica ora 17mila. Il consumo energetico sui 6-7 mila euro è schizzato a quota 14mila euro». Chiara e limpida anche la potenziale drammaticità della situazione. E così, nonostante la sempre oculata gestione, il Centro ha scelto di ridurre di un giorno alla settimana la sua operatività, per ora per un mese, poi si vedrà, anche alla luce degli annunciati interventi governativi.

IN SETTIMANA

Dal lunedì al sabato le attività si svolgono regolarmente, non ci sono modifiche di nessun genere alla programmazione. «Si perdono gli accessi al nuoto libero ed alcuni corsi con utenti che potevano svolgerli solo alla domenica - indica sempre Casarotto - Abbiamo chiuso nel giorno in cui si creano i minori disagi. Negli altri giorni abbiamo anche attività particolari come ad esempio la riabilitazione ed il nuoto con i diversamente abili e non vogliamo certo fermarle».

Gli utenti hanno compreso. Presidente e vice, oltre al forte caro bollette, sottolineano un altro aspetto: «L'aumento dei costi arriva in un momento in cui il pubblico si sta riavvicinando all'impianto, ma i timori sono ancora tanti. Non possiamo operare al 100% della capienza, ma al 60%, di fatto se arriviamo alla metà è tanto. Dall'altra parte non possiamo, e non lo faremo mai, diminuire la qualità dei servizi». Altre strutture dello stesso settore hanno già chiuso i battenti nell'attesa dell'apertura primaverile. Non vuole farlo il Centro nuoto Cittadella. «La situazione è grave - dice Baggio - Già dallo scorso anno abbiamo messo in campo ogni misura possibile per il contenimento dei costi, più di così non possiamo fare».