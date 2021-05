CITTADELLA - Questa mattina la partenza di tappa del Giro d'Italia, domani sera la prima finale per salire in serie A. Cittadella vive il momento di massima esaltazione sportiva ma lo fa con una consapevolezza diversa rispetto al passato. Dal presidente al magazziniere, dai tifosi agli imprenditori, il coro è sempre lo stesso: «La promozione non è un sogno, è un obiettivo concreto». Il preliminare vinto con il Brescia, la soddisfazione di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati