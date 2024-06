Prima la raffica di abbattimenti firmati “Fleximan”, poi la spaccatura tra sindaci favorevoli e sindaci contrari, infine il decreto Salvini che impone regole più rigide per l’installazione. Da sei mesi gli autovelox sono al centro delle notizie di cronaca e dello scontro politico. Ma quanti soldi portano nelle casse pubbliche e come vengono utilizzate poi queste entrate? Una risposta ufficiale arriva dal Ministero dell’Interno che nelle scorse ore ha pubblicato il “Rendiconto dei proventi da violazioni codice della strada” relativo all’anno 2023. Se ci concentriamo solo sulle multe per eccesso di velocità scopriamo che in tutta la provincia di Padova le sanzioni pesano complessivamente almeno 16 milioni di euro (la cifra è destinata ad aumentare visto che per alcuni Comuni i dati non sono ancora disponibili).

LA GRADUATORIA

Nell’importo complessivo incidono tutti i tipi di multe legate all’accesso di velocità quindi anche quelle fatte scattare con i telelaser mobili, ma la stragrande maggioranza arriva naturalmente dagli autovelox fissi. Quelli più dibattuti e contestati.

Al primo posto c’è ovviamente il capoluogo: con i suoi undici autovelox gestiti lungo l’anello delle tangenziali il Comune di Padova nel 2023 ha registrato sanzioni per 4,8 milioni di euro. Un numero in progressivo calo: nel 2022 si parlava di 4,9 milioni e l’anno prima addirittura di 8,7. A Padova il totale dei proventi delle sanzioni da Codice della Strada nel 2023 è stato di 15,6 milioni e ciò significa che le multe per eccesso di velocità pesano per un terzo.

Al secondo posto c’è Cittadella con 3,4 milioni di multe. Qui i velox sono cinque, in un contesto dove troviamo 40mila veicoli al giorno, alti volumi di traffico pesante e arterie pericolose che tagliano in due il paese.

LA BATTAGLIA LEGALE

Al terzo posto con 1,6 milioni ecco Cadoneghe, il Comune dei due autovelox da 58mila multe in due mesi abbattuti la scorsa estate lungo la vecchia Strada del Santo. È in corso una battaglia giudiziaria legata ad irregolarità nell’iter di installazione degli strumenti e l’ex comandante dei vigili risulta indagato per falso in atto pubblico e tentata concussione. Molte multe sono già state annullate e il sindaco Schiesaro a proposito di quei 1,6 milioni spiega: «Sono soldi accantonati perché andranno restituiti. La somma che alla fine resta per davvero è di 63mila euro».

GLI ALTRI COMUNI

Nella particolare graduatoria troviamo poi San Pietro in Gu con 1,2 milioni, Tribano con un milione e Piove di Sacco con 871mila euro.

Detto che per alcuni Comuni la somma non è ancora stato pubblicata sul sito del Viminale, va evidenziato che per diverse amministrazioni è possibile avere solo un dato aggregato. È il caso dei dieci Comuni della Federazione del Camposampierese: le postazioni di autovelox fissi qui sono cinque e in totale sommano 1,9 milioni di euro di multe scattate nel 2023. La stessa somma, 1,9 milioni, è registrata dall’Unione dei Pratriarcati (Albignasego, Maserà e Casalserugo) che gestisce anche un autovelox molto discusso ad Albignasego subito dopo lo svincolo della strada Battaglia, dove il limite scende da 90 a 70 orari.

Ci sono anche 23 Comuni che dichiarano di non aver incassato nemmeno un euro. In generale l’Alta Padovana presenta cifre molto più alte rispetto alla Bassa.

IL MECCANISMO

Questi sono i dati sulle multe, ma è sbagliato pensare che i sindaci incassino tutti questi soldi. Anzitutto va ricordato che molti Comuni riescono ad incassare realmente meno del 50% delle contravvenzioni fatte e poi va ricordato che la metà della somma va al proprietario della strada: molti velox sono su strade statali, regionali o provinciali. Alla fine quindi la maggior parte delle amministrazioni porta a casa il 25% e per legge la metà di questo importo deve essere utilizzato per interventi stradali come segnaletica, piste ciclabili e così via. Il resto va dirottato su cultura, servizi sociali e altri settori. Sul sito del Ministero dell’interno è possibile trovare per ogni Comune (ma anche per Unioni e Federazioni) il dettaglio di quanti soldi sono stati redistribuiti ad altri enti titolari delle strade e come sono stati spesi i soldi incassati.