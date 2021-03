La banda di moldavi che saccheggiava i magazzini delle aziende: due fermati e quattro denunciati

CITTADELLA (PADOVA) - I carabinieri per tutta la giornata di ieri, sono stati impegnati nella conclusione di una articolata e complessa indagine volta a smantellare una banda di moldavi che si era specializzata nel commettere furti in aziende produttive e magazzini di stoccaggio. L'attività, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Padova, si è svolta nelle province di Padova e Bologna. Due sono state le persone sottoposte a fermo di indiziato di delitto e accompagnate in carcere, mentre quattro sono state denunciate in stato di libertà, poiché responsabili di furto aggravato e continuato in concorso, nonché ricettazione. Durante lo svolgimento delle numerose perquisizioni è stato recuperato e sequestrato un rilevante quantitativo di refurtiva che sarà restituita ai legittimi proprietari.

