PADOVA - Una banconota da 20 euro, accompagnata da un disegno colorato e un dolce biglietto: «Per i bambini della Città della Speranza». Il tutto imbustato e fatto recapitare all’omonima Fondazione. Mittente, un bimbo di buon cuore. Nonostante la giovanissima età si può già essere sensibili alle necessità degli altri? La risposta è sì, e non è la prima volta che la Città della Speranza, che nel 2024 compirà trent’anni di attività, riceve piccole, grandissime donazioni da parte di sostenitori in erba.



ORGOGLIO E TENEREZZA

«Il valore delle azioni sta in ciò che le muove e ci sono azioni che per noi hanno un valore enorme. Questa lettera è la donazione di un bimbo - commentano dalla “Città” - arrivata in Fondazione: venti euro che per noi valgono un’enormità perché questo gesto di grande generosità insegna, anche a noI per primi, che l’attenzione per l’altro è una dote che non ha età».

Ogni giorno un centinaio di persone contribuisce a fare del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Aop una vera città della speranza: sono medici, ricercatori, personale infermieristico, volontari che con la preziosa virtù dell’umanità sono a fianco dei bambini, per lottare contro la malattia, ma soprattutto per conquistare la guarigione. Per non parlare degli oltre trecento ricercatori al lavoro nei laboratori dell’Istituto di Ricerca pediatrica in Zip. La storia della Fondazione è una storia di vite umane: vite salvate, vite intrecciate, vite dedicate. Questo miracolo di realtà si costruisce umanamente ogni giorno, con tatti atti di vicinanza, di pazienza, di attenzione, di impegno.

Questo è il pane quotidiano del personale medico ed infermieristico del reparto che, con rigore professionale e grande dedizione, conducono a fianco dei piccoli pazienti la battaglia contro una malattia terribile, ma sempre meno invincibile.



I VOLONTARI

Questo è il lavoro generoso dei volontari che ogni giorno dedicano ai bambini tempo ed amicizia. “Aiutaci anche tu a costruire il futuro: contribuisci ad un progetto di ricerca o fai una piccola donazione”, è lo slogan che ammicca nei Comuni gemellati con la Città della Speranza. Uno slogan che non lascia indifferenti neanche i bambini. L’anno scorso fu Giacomo, anni 7, a salire alla ribalta della cronaca per aver rinunciato ai regali di compleanno, invitando gli amichetti di studio e di gioco e fare una donazione per la “Città”: aveva infatti visto più volte i genitori impegnati come volontari e non era rimasto indifferente. Come dire, l’esempio è quello che fa alla fin fine la differenza. E anche l’anonimo benefattore bambino che ha donato i venti euro è cresciuto in un contesto generoso ed altruista, dove è germogliato il seme della solidarietà.