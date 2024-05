PADOVA - Si è tenuto ieri il consiglio generale della fondazione Città della Speranza onlus, durante il quale sono stati presentati il bilancio 2023, il bilancio di sostenibilità 2023 e la nomina dei nuovi consiglieri. Il bilancio, approvato e firmato, esprime uno stato di salute del patrimonio totale attivo e passivo pari a 40,422 milioni di euro. E intanto si guarda alla seconda Torre della ricerca.



GLI OBIETTIVI

«Crediamo nell’importanza di essere trasparenti rispetto a tutto quello che facciamo – dice il fondatore Franco Masello –. Poniamo la massima attenzione nel destinare le risorse alle finalità istituzionali, evitando gli sprechi e riducendo i costi amministrativi. Riusciamo così a devolvere fino al 97% dei fondi raccolti a favore delle attività di diagnosi, ricerca e assistenza ospedaliera. A luglio presenteremo il progetto economico della seconda Torre che avrà un costo di 20 milioni di euro». «Grazie ai volontari il dono diventa dono: con il loro impegno possiamo contare sulle grandi e piccole donazioni – aggiunge Giovanni Paolino, presidente della Fondazione – ma dobbiamo poter investire nella continuità del dono per sostenere la nostra ricerca».



L’ANALISI

Il bilancio dell’Irp (Istituto di ricerca pediatrica) evidenzia un avanzo d'esercizio di 4.305 euro. «I dati mostrano come il bilancio Irp sia in pareggio e porti il patrimonio libero dell’Istituto a un totale di 183.422 euro (nel 2023 era 179mila) – spiega Stefano Lupi, amministratore delegato Irp –. La struttura di bilancio adottata espone i dati relativi al 2023 e, a fini comparativi, i valori generati nell’esercizio precedente. Essendo riferite al medesimo periodo temporale, le informazioni relative ai due esercizi risultano tra loro omogenee. In particolare l’area dell’attività di interesse generale evidenzia come il 91,24% dei ricavi e proventi complessivamente realizzati sia stato impiegato, nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, nell’attività di ricerca scientifica».

I nuovi consiglieri sono Dario Meneguzzo, Simone Coccato e Carlo Sabbatini. E i nuovi revisori dei conti Antonio Baio e Riccardo Oliva Medin.



LA NOVITÀ

Si ampliano poi i progetti per i piccoli pazienti ricoverati nell’Uoc (Unità operativa complessa) Oncoematologia pediatrica. Fondazione Città della Speranza insieme all’Azienda Ospedale-Università e all’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, con il finanziamento della Regione di 36mila euro, danno il via a un’iniziativa di umanizzazione attraverso la pet therapy, con due cani appositamente addestrati che daranno sollievo ai piccoli. «I nostri pazienti fanno dei trattamenti dove vengono esposti a molti rischi che impongono uno stile di vita che nessun bambino vorrebbe avere – sottolinea Alessandra Biffi, direttrice dell’Oncoematologia pediatrica –. In tutto questo crediamo tutti che sia sempre più importante lavorare sull’umanizzazione delle cure aiutando anche le famiglie, dando una quotidianità più serena. La pet therapy, che arriverà dopo l’estate, si rivolgerà ai pazienti in area gialla esenti da germi multi-resistenti il venerdì pomeriggio».