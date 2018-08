Strano odore: la cisterna in disuso perde carburante. Aspirati un migliaio di litri

PADOVA - Unain undel centro storico a Padova, ha costretto all'intervento i vigili del fuoco, dopo la segnalazione di alcuni cittadini che intorno alla mezzanotte hanno percepito un. La cisterna, della capacità di, è stata individuata in un sotterraneo dia servizio di diverse abitazioni; aveva ancora del gasolio all'interno ed era in corso una perdita.I vigili del fuoco arrivati anche con gli operatori del nucleo Nbcr di Mestre hannodi carburante, messo in contenitori per essere smaltito. Le operazioni di messa in sicurezza del luogo e una prima bonifica della cisterna sono terminate all'alba.