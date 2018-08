Cirrosi epatica, intervento all'avanguardia risolve i problemi neurologici

PADOVA - Intervento all'avanguardia nell'Azienda ospedaliera di Padova: un paziente di 70 anni affetto da gravi conseguenze neurologiche della cirrosi epatica è stato sottoposto alla chiusura per via venosa della comunicazione anomala che si era aperta fra la vena renale sinistra e la vena proveniente dalla milza. L'operazione è stata eseguita da un'equipe interdisciplinare di clinici dell'Azienda Ospedaliera/Università di Padova composta da radiologi interventisti e gastroenterologi. La cirrosi epatica può causare saltuari disturbi mentali come l'encefalopatia epatica.



Questi disturbi possono divenire persistenti, simili a una condizione di demenza alla quale si alternano momenti di incertezza della parola con comportamenti bizzarri e inadeguati che rendono il paziente disabile. I chirurghi di Padova hanno introdotto un catetere per via percutanea mini-invasiva attraverso la vena femorale, spingendolo fino alla vena renale sinistra e introducendolo nella comunicazione anomala con la vena proveniente dalla milza. Quindi, è stato introdotto del materiale pro-coagulante che ha impedito il passaggio di sangue nella vena renale e lo ha re-diretto verso il fegato per essere depurato. Il paziente ha ripreso la sua vita di prima, riacquistando buona parte delle sue funzioni mentali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA