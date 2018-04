Sms e gelosia. La rissa tra la Cipriani e l'ex fidanzato tronista finisce in aula

di Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA/ROVIGO - Sotto i riflettori sì, ma quelli della giustizia. Per lae il, l'appuntamento ieri mattina era in una delle aule del, dove. Ma in aula l'avvenente soubrette di 34 anni, venuta alla ribalta grazie al Grande Fratello, non c'era. In queste settimane si sta dedicando a un altro reality show: l'Isola dei Famosi, vestendo i panni della naufraga in un'isola selvaggia dell'Honduras. In tribunale sono comparsi invece tre testimoni, interrogati dal giudice Laura Contini per fare chiarezza sugli episodi di stalking contestati al 32enne originario di Este, ex corteggiatore nella trasmissione Uomini e Donne, condotta da Maria De Filippi.A far scattare la denuncia e il processo penale è stato un, successo il giorno di Pasqua del 2014, quando le due star del piccolo schermo erano alloggiati in un appartamento di, sopra al locale Il Trono. Mentre Pavanello era sotto la doccia, alla sua ragazza era caduto l'occhio su un messaggio inviato poco prima da un'altra donna. Quell'sms aveva scatenato la gelosia della Cipriani, tanto che fra i due era scoppiata una lite. La soubrette sostiene infatti di essere stata picchiata dal partner, che l'ha colpita con calci e pugni procurandole vistosi ematomi. La ragazza, infatti, era finita all'ospedale, dove i medici le avevano dato 8 giorni di prognosi. Nel tentativo di difendersi, la Cipriani avrebbe sferrato un calcio al suo aggressore, all'altezza dei genitali...