PADOVA - Natale si avvicina e torna in città Art & Ciocc per la gioia dei golosi di tutte le età. Da giovedì a domenica il Tour dei Cioccolatieri organizzato dalla padovana Mark. Co. & Co. con il patrocinio di Comune, Provincia e Confcommercio inonderà di dolcezza le centrali via Cavour, via Santa Lucia e piazza Garibaldi. Gli stand dei cioccolatieri proporranno ogni varietà di cioccolato oltre che particolari prodotti di pasticceria. La quattordicesima edizione della grande manifestazione itinerante dedicata al cioccolato artigianale offrirà specialità regionali assieme a piccoli e grandi soggetti in cioccolato, opere d'arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato. Girando per la ventina di gazebo si potrà spaziare tra tartufi, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, cioccolato senza glutine, cioccolato crudo, tartufi, liquori al cioccolato e spezzati di infiniti gusti, pasta di mandorle, cuneesi di ogni gusto, creme spalmabili e cioccolato di Modica Igp.

Un viaggio nel mondo del cioccolato

«Quella di Padova è una delle tappe più attese del tour e di solito inaugura il periodo delle feste - ha affermato l'organizzatore padovano Roberto Donolato - un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono gustare il cioccolato artigianale di qualità, con tanti stand di prodotti regionali che sapranno regalare, per quattro giornate, golose specialità». I cioccolatieri presenti in centro storico provengono da molte regioni, dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria e Calabria e sarà presente anche un'azienda straniera proveniente dalla Spagna. Per gli appassionati dei cibi dei vari territori sarà un viaggio attraverso l'Italia del cioccolato: un'occasione per cittadini e turisti di partecipare a un evento di qualità che non è solo un'esperienza per il palato, ma una vera e propria festa per tutti.

Si rinnova anche quest'anno la collaborazione con la rassegna Novembre Patavino dell'Associazione Veneto Suoni e Sapori: venerdì nella Sala Bianca del Caffè Pedrocchi si terrà il workshop 100% cioccolato con degustazioni e abbinamenti cioccolato e vino, in collaborazione con il Consorzio dei Vini Doc Colli Euganei e il maestro cioccolatiere Luca Passatutto della Pasticceria Favalli di Montagnana (iscrizioni e info sulla piattaforma Eventbrite). In epoca di social un'altra simpatica novità del 2022 è il totem #faccedaciocc, per scattare foto e selfie da condividere sui propri profili. L'inaugurazione ufficiale della prelibata kermesse è fissata alle 11.30 in Piazza Cavour con la presenza delle autorità. Gli orari di apertura degli stand dei cioccolatieri saranno da giovedì a sabato dalle 9 alle 23 e domenica dalle 9 alle 20. «Tutti avevano paura che la ripartenza di questo tipo di eventi fosse sottotono a causa della congiuntura economica, ma abbiamo visto ad Aosta, Bassano e Ravenna tantissima gente disposta anche a spendere per portarsi a casa tante bontà - ha continuato - aspettiamo anche a Padova un bella affluenza di pubblico come tradizione».

«L'accoglienza a Padova è sempre stata ottima, di solito nei giorni feriali vengono molti studenti universitari e nel weekend le famiglie con bambini - ha aggiunto il veterano monzese Sebastiano Maggioni che con la sua Dolcilandia fa parte dal primo anno della grande famiglia di Art& Ciocc - tra i nostri prodotti più apprezzati ci sono i tartufini di cioccolato e oltre 30 tipi di cremini dai gusti anche insoliti, come quello al peperoncino a quello con il cbd, il principio più rilassante della marijuana nel rispetto della legalità. Il cioccolato è un modo caldo e morbido di coinvolgere le persone; abbiamo cercato di tenere i prezzi popolari per tutte le tasche nonostante i costi di produzione siano notevolmente aumentati e possiamo realizzare al momento confezioni natalizie da mettere sotto l'albero».