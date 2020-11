Cinto Euganeo. Auto esce di strada e si rovescia: morto un 31enne. La vettura recuperata a 30 metri dalla carreggiata Foto

CINTO EUGANEO (PADOVA) - Uomo di 31 anni morto in un incidente stradale nella serata di domenica 29 novembre, intorno alle 20, lungo la SP21, in Via Prossima a Cinto Euganeo.

Incidente a Cinto euganeo

Una vettura è finita rovesciata sotto il piano stradale a Cinto. I pompieri arrivati da Este e Padova con l’autogrù, hanno messo in sicurezza l'autovettura, ed estratto il conducente. Purtroppo, nonostante i soccorsi il medico del Suem, ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo. I vigili del fuoco hanno poi recuperato l'autovettura distante oltre 30 metri dalla strada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 4 ore.

