PADOVA - La nuova viabilità in città, con l’attivazione delle 5 telecamere dei varchi per le corsie riservate (bus e taxi), ha modificato gli spostamenti di chi si muove in sella alle due ruote: biciclette, moto e scooter.

Se a tutti questi mezzi è ancora consentito transitare nella Ztl (zona a traffico limitato), si sono registrati invece dei cambiamenti per quanto riguarda il passaggio sulle corsie preferenziali come è riportato nell’ordinanza comunale del 25 maggio di quest’anno.



CICLOMOTORI E MOTOCICLI

In dieci tratti riservati è consentito il transito a ciclomotori e motocicli a due e tre ruote. Sono riviera Del Businello direzione nord-sud; riviera Dei Ponti Romani direzione sud-nord; via Emanuele Filiberto di Savoia, tratto compreso tra via Risorgimento e piazza Garibaldi, con direzione ovest-est; via Dante, nel tratto compreso tra via Verdi e piazza Dei Signori, con questa direzione di marcia; piazzale Della Stazione, lato nord-ovest; corso Garibaldi, direzione nord-sud; via Beato Pellegrino, direzione ovest-est; via Niccolò Tommaseo, tratto compreso tra via Gozzi e via D. Valeri, in entrambe le direzioni di marcia; via Cavazzana, direzione ovest-est, lato civici pari; via Giacomo Leopardi, tratto compreso tra via M. Sanmicheli e via Manzoni, con questa direzione di marcia.



VELOCIPEDI

Alle biciclette è consentito transitare sulle corsie preferenziali sopra elencate, tranne in tre casi: riviera Businello direzione nord-sud; riviera Dei Ponti Romani direzione sud-nord; corso Garibaldi, direzione nord-sud. Il ciclista che dovesse incappare nel controllo da parte della polizia locale verrà multato.



DIVIETO ASSOLUTO

Ciclomotori, motocicli e velocipedi non possono transitare nella corsia riservata in piazzale della Stazione lato sud est. In questo tratto di strada possono circolare solo gli autobus del trasporto pubblico, i veicoli di enti e pubbliche amministrazioni e i veicoli delle aziende incaricate di pubblico servizio.



CORSIE RISERVATE

Nei tratti di strada preferenziali, oltre a ciclomotori, motocicli e in parte i velocipedi, possono transitare le seguenti categorie di veicoli: tutti i mezzi di soccorso, gli autobus per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano e taxi e autoveicoli a noleggio.

E ancora autoveicoli blindati per uso speciale degli istituti di vigilanza, veicoli in disponibilità di enti e aziende di servizio pubblico, veicoli ufficiali di pubbliche amministrazioni, veicoli adibiti al trasporto postale, veicoli di persone affette da disabilità e veicoli del servizio “Car Sharing”.



LA CURIOSITÀ

Tra il Prato della Valle e il quartiere di Santa Rita sono presenti due corsie riservate, una il proseguimento dell’altra. Chi dovesse transitare attraverso i due varchi, con un mezzo non consentito, incapperà in un’unica multa. Ecco il motivo, come è spiegato nell’ordinanza comunale di fine maggio. “Valutato che il transito abusivo nelle due corsie riservate di via Cavazzana (tratto compreso tra Prato della Valle e via Sanmicheli) e via Leopardi (tratto compreso tra via Sanmicheli e via Manzoni) può essere considerata un’unica violazione dato che il transito nel primo tratto (via Cavazzana) obbliga a percorrere anche il secondo tratto (via Leopardi), si stabilisce che venga applicata un’unica sanzione a condizione che i due transiti in corrispondenza dei due varchi siano rilevati in successione tenuto conto che le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle Zone a Traffico Limitato raccomandano la non vessatorietà dell’impianto sanzionatorio”.