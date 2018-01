«Io, nella fiction Romanzo familiare insieme alle star del cinema»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSELICE - (Ca.B. ) Una ragazza di Monselice sarà tra i protagonisti di unain onda dal prossimo 8 gennaio su RaiUno. Si chiama, ha 22 anni e fa parte del cast dell'attesissima fictiondella regista, accanto a nomi importanti quali quello di Giancarlo Giannini, Vittoria Puccini e Guido Caprino. Il suo ruolo è quello di Nicoletta Nicola Rossitto, una temeraria cadetta dell'Accademia Navale di Livorno, che intreccerà uno strano rapporto con il Tenente di Vascello impersonato da Guido Caprino. Per conoscere lo sviluppo della trama, però, bisognerà attendere la messa in onda delle sei puntate, girate tra Roma, Livorno e Torino. Ma come ci è arrivata una monselicense ad inserirsi in una produzione Rai? «Già al liceo classico Ferrari di Este ho avuto modo di innamorarmi della recitazione partecipando al laboratorio teatrale della scuola. spiega Barbara Terminati gli studi ho affrontato le rigide selezioni per iscrivermi all'Accademia d'Arte Drammatica di Roma e sono stata ammessa. Mi sono dunque subito trasferita nella capitale, per iniziare quelli che sono stati tre anni intensi e meravigliosi. Durante la pausa estiva del secondo anno, ho avuto l'occasione di fare il provino per il ruolo di Nicola, aggiudicandomi la parte»...