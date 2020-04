SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale per riportare l’ordine tra i partecipanti accorsi in cimitero per dare l’ultimo saluto ad una concittadina morta per cause naturali. Ieri mattina nel camposanto di Arsego i volontari della protezione civile hanno dovuto chiedere rinforzi ai vigili e al sindaco Daniele Canella perchè le persone presenti alla funzione religiosa non osservavano le disposizioni di distanziamento sociale. In particolare, alcune signore, parenti e amiche della defunta, non rimanevano alla debita distanza le une dalle altre, infischiandosene degli avvertimenti dei volontari. Dopo reiterati e inutili tentativi di far rispettare le regole, i volontari hanno chiamato gli agenti di polizia della federazione che sono accorsi sul posto per ripristinare l’ordine.



IL RAMMARICO

Rammaricato e contrariato per l’accaduto il sindaco Daniele Canella. «Non capisco davvero come ci si possa comportare in questo modo in un’emergenza straordinaria come quella che stiamo vivendo - attacca il primo cittadino sangiorgense - Il guaio è che non è la prima volta che capitano episodi del genere. Le regole vanno rispettate da tutti e non ci sono eccezioni. Non importa che la defunta non sia mancata per il Coronavirus. Sinceramente credo che si può rimanere vicini alla famiglie in lutto anche restando a debita distanza. Mi dispiace soprattutto per i volontari della protezione civile che sono stati costretti a chiedere aiuto alle forze dell’ordine perchè non è stata loro riconosciuta l’autorità per far rispettare la disposizione del distanziamento sociale».



Le vigenti normative parlano di cimiteri normalmente chiusi che possono venire aperti solo nel caso di brevi funzioni religiose per un ultimo saluto alla persona deceduta, officiate dal parroco, alla presenza dei parenti più stretti. Condizione “sine qua non” per aprire i cancelli del camposanto è la sorveglianza di garanti delle disposizioni di sicurezza, nel caso specifico dei volontari di protezione civile. «Spesso in cimitero si ritrovano non solo i parenti più vicini al morto, ma parecchie altre persone che hanno un legame meno stretto - osserva il sindaco Canella - Nessuno vuole impedire di partecipare alla funzione religiosa in cimitero visto che non si possono celebrare i funerali, ma almeno bisogna rispettare le regole comuni per la salvaguardia di tutti».



INVOCAZIONI MARIANE

La comunità cristiana di San Giorgio delle Pertiche, in questi giorni di Pasqua, ha vissuto alcuni momenti significativi e toccanti. Domenica scorsa i tre parroci di San Giorgio, Arsego e Cavino hanno concelebrato la messa in diretta su facebook per tutti i parrocchiani. Il momento più partecipato è stato, senza dubbio, nel pomeriggio il passaggio di don Lorenzo Biason a bordo di un camioncino con la statua della Madonna del Rosario. Il parroco del capoluogo è transitato per due ore nelle vie cittadine pregando e invocando Maria Vergine raffigurata nella pala che risale al XIX secolo e ritenuta miracolosa per aver causato in maniera prodigiosa la guarigione di una bambina in fin di vita.



La risposta della gente comune è stata sorprendente: persone ai lati della strada che piangevano, altri che si inginocchiavano al passaggio della statua. Il più emozionato di tutti è stato proprio don Lorenzo che non si aspettava un'accoglienza calorosa come quella ricevuta dalla sua gente.