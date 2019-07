Incidente e caduta nel gruppo di cicloamatori: gravissimo un 57enne

MASERA' - Un cicloamatore è stato ricoverato in gravissime condizioni in seguito ad una rovinosa caduta. E' accaduto questa mattina alle 8 a Bertipaglia di Maserà.



L'uomo, un 57enne di Piove di Sacco, stava pedalando con altri quattro amici cicloamatori e, forse a causa di un malore, ha urtato la bici che lo precedeva, finendo a terra. Gravi le conseguenze nonostante il ciclista indossasse il caschetto: sul posto l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo in ospedale.

