BAONE - Alle 15 di oggi, sabato 9 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Valmane in un'area verde degli Euganei nel comune di Baone per soccorrere un ciclista rovinosamente caduto.

L'uomo, ferito, è stato stabilizzato in barella dal personale sanitario del SUEM per poi essere trasportato a spalla da vigili del fuoco e personale del soccorso alpino. Il ferito è stato poi imbarcato sull'eliambulanza per essere trasferito d'urgenza in ospedale.