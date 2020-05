Ciclista perde il controllo della bici e precipita nel burrone: è grave

VICENZA - Un ciclista precipita nel burrone con la bici: è grave. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in contra San Giorgio a Bassano del Grappa. L'uomo è stato soccorso dal Suem 118, recuperato dai vigili del fuoco e trasportato con l'elisoccorso in ospedale. L'incidente è avvenuto nella strada della località collinare ai piedi del Monte Castellaro. Protagonista un ciclista che stava pedalando lungo la via immersa nel verde. L'uomo, un padovano di 59 anni, pare abbia perso il controllo della bici, cadendo rovinosamente in un burrone. Gravi le lesioni riportate le sue condizioni sono serie. © RIPRODUZIONE RISERVATA