Nizzolo campione italiano su strada al traguardo di Cittadella

Giacomo Nizzolo è il nuovo campione italiano professionisti di ciclismo su strada, al termine della gara che ha concluso oggi pomeriggio la kermesse nazionale ospitata questa settimana in Veneto. Sulla distanza di 253 km, con partenza da Bassano del Grappa (Vicenza) e arrivo a Cittadella (Padova), il brianzolo ha preceduto in volata Davide Ballerini e altri 11 fuggitivi.



Il podio è stato completato da Sonny Colbrelli, che è scattato lungo a 300 metri dal traguardo ma che è stato rimontato prima da Ballerini e poi da Nizzolo, che ha avuto la meglio con un colpo di reni negli ultimi metri. Per quest'ultimo, portacolori della NTT, è il secondo titolo di campione nazionale dopo quello conquistato nel 2016. Fuori dal podio si sono piazzati, tutti con lo stesso tempo, nell'ordine Andrea Vendrame, Kristian Sbaragli, Diego Ulissi, Alessandro De Marchi, Andrea Bagioli, Giacomo Garavaglia e Davide Formolo, a completare la top 10.



Del gruppetto dei 13 fuggitivi faceva parte anche Vincenzo Nibali, già vincitore di due Giri d'Italia e un Tour de France, che ha tentato lo scatto all'imbocco dell'ultimo chilometro, ma è stato subito ripreso dal gruppo. Ultimo aggiornamento: 17:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA