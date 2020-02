Si è spento Bortoletto, 59 anni, grande uomo di pane e ciclismo

VILLAFRANCA P. (Padova) - L'amore e la passione per il suo lavoro e lo sport lo hanno sempre contraddistinto in tutto quello che faceva. Si è spento all'età di 59 anni Carlo Bortoletto, conosciuto da tutti in paese per l'attività di panettiere che seguiva con il fratello Leone, ma anche per la sua grande passione per il ciclismo. Uno sport che ha sempre seguito dai circuiti di gara nazionale, indossando la maglia da giudice. E lo ha sempre fatto con il sorriso che lo contraddistingueva. Ieri mattina la notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro del paese, raggiungendo anche gli ambienti sportivi dove Bortoletto era molto conosciuto. Esponente di una famiglia storica in cui il mestiere si è imparato da ragazzi lavorando a fianco del papà che aveva una latteria. Poi la passione per i prodotti artigianali fatti a mano con gli impasti fragranti del pane e delle focacce, sempre dietro al forno assieme al fratello Leone con cui da anni gestiva il panificio Bortoletto di via Roma.



EL FORNARO

Pane, ciclismo e bontà erano tutto per il 59enne, conosciuto con il soprannome di Carletto el fornaro. Si svegliava al sorgere del sole, assieme al fratello, per infornare il pane, impastato di notte con tanta passione. Carletto era così: buono, generoso e con l'inconfondibile sorriso a mezza via che non metteva freno alla sua passione di giudice di gara di ciclismo. I primi tempi saliva in sella alla sua moto Guzzi per dirigere le gare in tutto il Veneto, sempre presente in tutte le categorie. E in tutto ciò che faceva ci metteva cuore e anima, poteva tornare a casa fradicio di pioggia o ustionato dal sole, ma sempre con il sorriso di chi ama la vita. Ci fu un episodio che lo rese famoso per aver diretto una gara in cui l'intero gruppo di ciclisti aveva smarrito completamente il percorso. Con sangue freddo e determinazione Carlo aveva riportato tutti sulla strada giusta dopo diversi chilometri. «Carletto ci mancherai per il tuo stile cubano, con quel cappello bianco che tutti conoscevano» è il ricordo di chi lo porterà per sempre nel cuore.

E in queste ore a ricordare Carlo anche i giudici di gara con cui condivideva la passione sportiva. «Imparzialità fin dal 1985: proprio nel corso del prossimo convegno tecnico era prevista la consegna dell'attestato per i 35 anni di ininterrotta attività. In questo momento triste tutti i giudici di gara del Veneto esprimono le più sentite condoglianze e si uniscono in un ideale abbraccio alla famiglia. Di Carlo ci mancherà il carattere gioviale e l'autoironia con le quali affrontava le situazioni di gara. Ci mancheranno i gustosi racconti degli aneddoti che gli erano accaduti nelle gare. Ci mancheranno anche le sue critiche fatte con garbo e il sorriso. Ci mancherà un amico». «Di Carlo ricorderemo tutti la straordinaria e generosa passione per il ciclismo e soprattutto l'impegno nel ruolo di giudice di gara che esercitava con serietà».

Ultimo aggiornamento: 15:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA