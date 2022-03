Furto alla Cicli Checchin: portate via 6 bici da 5mila euro l'una Il post Facebook del titolare

CADONEGHE (PADOVA) - Dopo il tentato furto di bici in centro a Padova, un altro colpo, stavolta andato a segno, a Cadoneghe alle 5 di mattina di lunedì 21 marzo: i ladri hanno spaccato con l'auto la vetrina di Cicli Checchin e sono riusciti a trafugare sei biciclette per un valore di 4-5mila euro l'una. Sul posto i carabinieri. Amare le parole del titolare, Stefano Checchin, ex ciclista professionista, affidate a un post su Facebook: "Una banda di ladri ha sfasciato con un mezzo la vetrina del negozio facendo razzia di diverse biciclette e distruggendone altre. In pochi minuti hanno fatto un disastro".