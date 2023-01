PADOVA - Niente rinnovo del contratto d’affitto, il bar Zanellato chiude. E si prepara a trasferirsi. Ha l’amaro in bocca il titolare Dario Zannoni ma ci tiene ad assicurare che «Padova non perderà una bottega storica, sospenderò la licenza per un anno e nel frattempo cercherò un altro posto, sempre in centro».

Il contratto di affitto della durata di 30 anni stipulato nel 1993 scade proprio quest’anno. La proprietaria dell’immobile di via dei Fabbri vuole vendere e per questo non rinnoverà la locazione a Zannoni. Che deve ripartire e cercare un altro luogo dove portare avanti la sua attività. «Ho lavorato a Capodanno come ultimo giorno – riferisce – Il 31 gennaio devo lasciare il locale, ho già chiuso tutto. In ogni caso, Zanellato non morirà. Dal 1 di aprile saremo ai chioschi del Naviglio come ogni anno, non ho intenzione di demordere. In fondo non è una questione di bollette, crisi o mala gestione. Gli affari andavano bene, devo andare via solo per il mancato rinnovo del contratto di affitto». La ricerca di un nuovo posto partirà presto. Certo, per Zannoni rimane un velo di tristezza al pensiero di dover trasferire il bar. «Quel posto per me è pieno di ricordi oltre che essere una bottega storica di Padova. Lì ho conosciuto mia moglie, ci ho lavorato 20 anni e so che era un punto di riferimento per tante persone. È la mia vita. Ma mi tirerò su, non è la fine».

Ad offrire aiuto a Zannoni è stato anche il Comune, nella figura dell’assessore al Commercio, Antonio Bressa. «Chiude uno locale che è tra i più noti della città, ma confido comunque possa essere l’inizio di un nuovo capitolo per questa insegna storica che tutti conosciamo» sono le parole dell’assessore. «Ho incontrato il titolare Dario Zannoni e offerto la nostra collaborazione – continua – per trovare una soluzione che permetta a questa attività di continuare a vivere con nuova veste in altro luogo del centro storico, vista l’indisponibilità degli attuali proprietari a prorogare il contratto di affitto. Speriamo ci siano le condizioni per un epilogo positivo per il quale ci vogliamo impegnare al suo fianco».