Tenta il suicidio dal ponte, chioggiotto salvato dalla polizia e da un tir

PADOVA - La figura di un giovane uomo, aggrappato oltre la balaustra di un cavalcavia e illuminato solo dalla luce dei fanali nel buio della zona industriale. È la drammatica scena che un passante si è trovato davanti appena prima della mezzanotte fra lunedì e martedì. L'immediata telefonata alle forze dell'ordine ha fatto arrivare sul posto due pattuglie della Squadra volante della questura e una dei carabinieri di Noventa Padovana e, dopo un lungo e delicato intervento, ha permesso di salvare l'aspirante suicida, un 31enne di Chioggia.

Il testimone transitando in via Messico ha notato l'uomo sporgersi all'esterno del parapetto del cavalcavia sopra via Mario Volpato, a un'altezza di oltre otto metri. All'arrivo delle forze dell'ordine il 31enne aveva già scavalcato l'alta balaustra e si stava tenendo aggrappato con una sola mano alla rete metallica, seduto sul bordo del ponte con le gambe nel vuoto.

Poliziotti e carabinieri si sono divisi. Due agenti sono scesi sotto al viadotto, fermando un tir che in quel momento stava transitando in via Volpato. Il conducente ha fermato il mezzo esattamente sotto al punto in cui si trovava il 31enne e, insieme ai due agenti, è salito sul tetto del veicolo per arrivare il più possibile vicino alle gambe dell'uomo, così da poter tentare di afferrarlo e attutire notevolmente la caduta se si fosse gettato verso il basso.

Nel frattempo i colleghi avevano raggiunto il chioggiotto dal cavalcavia di via Messico. Il primo approccio è stato il dialogo, che ha permesso di capire come il 31enne fosse agitatissimo e in stato confusionale. Un poliziotto a quel punto si è assicurato con una corda, ha scavalcato il parapetto e ha tenuto saldo al cornicione l'aspirante suicida. L'uomo è poi stato recuperato dai vigili del fuoco grazie alla cesta montata sull'autoscala e, affidato alle cure del Suem, è stato accompagnato al pronto soccorso.