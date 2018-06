di Diego Degan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHIOGGIA «Erano due ragazzi di colore. Mi hanno picchiata, stordita e rapita, portandomi da Padova a Sottomarina. Non so nulla di più». Questa la sintesi dell’inquietante racconto che una diciannovenne residente a Monselice, ha reso ai poliziotti del commissariato di Chioggia che l’hanno soccorsa mercoledì sera sul Lungomare Adriatico. Erano all’incirca le 21.30 quando la volante, in giro di perlustrazione, ha avvistato tre donne, tutte di origine indiana, sul muretto del Lungomare. Una era distesa, le altre due si affaccendavano, con aria preoccupata, attorno a lei.