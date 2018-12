L'antica chiesa sconsacrata: da luogo di culto a carrozzeria. Tutti i segreti di Sant'Agnese

di Nicoletta Cozza

PADOVA - L'idea di partenza era stata quella di allestire un luogo dove mettere insieme gli amici e le sue passioni. Collezionista da 25 anni, prima di opere di arte moderna, e poi contemporanea, non ha avuto dubbi sul fatto che l'antica chiesa sconsacrata di Sant'Agnese, situata in via Dante, cioè in pieno centro storico a Padova, una volta ristrutturata, sarebbe stata il luogo ideale per ospitare la Fondazione che porta il suo nome e quindi concretizzare il suo progetto. Roberto Peruzzo, 53 anni, imprenditore nel settore...