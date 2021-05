PADOVA - Era completamente ubriaco: prima ha aggredito un cameriere mordendolo, poi ha reagito anche contro i carabinieri. Arrestato, ha finito la serata in cella di sicurezza. È successo mercoledì sera davanti al ristorante Ginza Creative Teste, che si trova nel complesso del Centro Giotto, con ingresso da via Grassi. A finire in manette per resistenza a pubblico ufficiale è Claudio Scaturro, 40enne trapanese.



IL FATTO

Erano circa le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati