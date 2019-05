Si è spenta Chiara Cuccato, la catechista dei ragazzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SACCOLONGO - Ha lottato a lungo contro la leucemia, c'ha messo tutta a sua tenacia, ma purtroppo negli ultimi mesi la malattia ha avuto il sopravvento. Si è spenta all'età di 50 anni, volto familiare per la comunità di Saccolongo dove era molto attiva in parrocchia. Ieri mattina la comparsa in paese della sua epigrafe ha rattristato tutti. A ricordarla quell'immagine felice, seduta su una panchina in un giorno d'estate: una foto davanti alla quale in molti si sono fermati anche solo per un attimo. Nonostante la malattia, manifestatasi 3 anni fa, la donna non aveva mai smesso di essere presente in paese partecipando attivamente alle iniziative. Un anno fa era venuta a mancare anche l'anziana mamma, Maria Boscari, conosciuta da tutti per essere stata sempre molto vicina