Chiara fa la chemio, Andrea corre per solidarietà: poi le dona un grande murales

CADONEGHE/VIGODARZERE - Quando l'amicizia di trasforma in arte e incontra lo sport. Lui è Andrea Coppo, in arte C0110, ed esprime la sua arte realizzando colorati e originali murales; lei è Chiara Pintonello, titolare di una palestra a Vigodarzere. Da anni, da quando erano bambini, sono legati da una grande amicizia e quando lui ha saputo che Chiara avrebbe dovuto affrontare una prova difficile, fatta di visite e terapie, anche lui ha deciso di mettersi in gioco e di fare una cosa che proprio non gli piace: la corsa. E così mentre Chiara affrontava le sue giornate all'ospedale, C0110 correva.

«COSÌ MI È STATO VICINO» «Quando ha saputo che stavo male racconta Chiara -, mi ha detto che a modo suo mi sarebbe stato vicino. Ha deciso di correre per me ogni giorno, cosa per lui non è semplice visto che non è sportivo e che non ama proprio la corsa L'ha fatto fino all'ultimo giorno della mia chemio. E ha mantenuto la promessa perché ogni giorno ricevevo un suo video dopo corsa dove testimoniava la sua impresa e con frasi bellissime riusciva a farmi sorridere anche quando non avevo voglia di aprire nemmeno gli occhi. L'ultimo giorno ho ricevuto un suo messaggio dove mi scrive che mi avrebbe fatto un regalo. Quando ho visto cos'era mi sono emozionata tantissimo e non mi stancherò mai di ringraziarlo per la sua vicinanza e per tutto quello che ha fatto per me». E come artista cosa poteva regalare alla sua più cara amica d'infanzia? Un murale dentro alla sua palestra. «Ci lega una forte amicizia e ho deciso di lottare un po' insieme a lei dice il cadoneghese C0110 condividendo una cosa che a nessuno dei due piace. Poi ho deciso di fare un dono e ho dipinto su un muro della sua palestra il volto di un bambino mentre guarda verso la sala dove ci si allena e si fa fatica. E l'ho accompagnato con un messaggio: Trova la forza di aprire il tuo cuore, perché solo aprendosi agli altri, uscendo dalla gabbia che a volte ci creiamo, possiamo trovare la forza per superare ogni ostacolo e ogni difficoltà».

Ultimo aggiornamento: 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA