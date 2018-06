di Marina Lucchin

PADOVA - Doveva essere un'esperienza di lavoro straordinaria, di quelle che possono cambiare la vita per sempre.nella cucina di un ristorante afro-italiano a fianco di un hotel a cinque stelle nella capitale della Nigeria.aveva pensato che sarebbe stata l'occasione per una felice svolta. Invece l'esperienza si è rivelata un incubo: senza soldi, senza documenti, di fattoa Lagos. «L'ambasciata italiana mi ha abbandonato. Se sono riuscito a tornare in Italia, lo devo solo a un mio collega africano, che mi ha accolto nella sua umile capanna nella baraccopoli della capitale ed è riuscito a racimolare 300 dollari, non so nemmeno come, per farmi imbarcare sull'aereo che mi avrebbe riportato a casa, via da quest'incubo», racconta lo chef che ora, dopo 10 giorni dal suo arrivo, è a capo della cucina di un grande albergo nei dintorni di Brunico, tra il verde e le montagne dell'Alto Adige, così distante per clima e colori dall'Africa, il cui ricordo ancora lo tormenta.