PADOVA - È -2 al Cremonini day. Mancano infatti ormai poche ore al grande evento sotto le stelle di Padova, il primo concerto all'Euganeo dopo due anni di stop forzato dalla pandemia che vedrà sabato alle 21 la celebre popstar bolognese Cesare Cremonini salire sul megapalco per la tappa del tour Cremonini Stadi 2022 (ultimi biglietti disponibili al botteghino). «Godiamoci questo live fino in fondo! Vivete questo evento come una grande festa, ma è importante seguire le linee guida generali che abbiamo predisposto - ha spiegato ieri. 15 giugno, Valeria Arzenton, co-fondatrice di Zedlive che organizza lo show - Bentornati finalmente ai live che ci sono mancati per tantissimo tempo». L'ex voce dei Lunapop, anche attore e scrittore, super ospite all'ultimo Festival di Sanremo, eseguirà i pezzi del suo ultimo album La ragazza del futuro compresi il fortunato singolo Colibrì e i successi della trentennale carriera come 50 special, La nuova stella di Broadway, Qualcosa di grande. La data della città del Santo è un sold-out annunciato come tutte le altre in calendario e si stanno definendo i servizi utili per le decine di migliaia di spettatori che arriveranno anche da fuori città.

Per tutti i quarantamila fan previsti la raccomandazione è di arrivare con largo anticipo e di evitare di giungere sul posto in macchina. Saranno comunque in funzione fin dalle 8 di mattina molti parcheggi: al Park Sud in viale Nereo Rocco l'accesso sarà consentito da corso Australia e sarà disponibile anche per biciclette e motocicli; anche il Park Nord nell'area di via Coppi sarà aperto per i mezzi a due ruote. Inoltre si potrà giungere a piedi attraverso il percorso pedonale dal parcheggio del Gran Teatro Geox in corso Australia, dove dovranno obbligatoriamente sostare i bus turistici, attraverso via Montà, via da Noli e viale Nereo Rocco. Si può raggiungere lo stadio anche con una bella camminata di venti minuti dal centro città attraverso via Dante, svoltando in via Beato Pellegrino verso il nuovo sottopasso di via Montà e proseguendo su marciapiedi e pista ciclabile protetti. Dalla stazione ferroviaria invece si va in viale Codalunga e si gira in fondo a via Beato Pellegrino dove si continuerà come sopra indicato. Molte aree urbane saranno servite dalle 17 da bus navetta: la linea 1 congiungerà allo stadio i parcheggi in zona Fiera, Stazione e via Sarpi con fermate al tribunale, stazione, parcheggio ex Canova. Per chi esce a Padova Ovest ci sarà la linea 2 che passerà per i parcheggi di Limena via Cesare Battisti, zona Bata e zona hotel Crowne Plaza in via del Santo. Le corse di ritorno saranno attive dal termine del live.

L'AVVERTENZA

«Consigliamo di presentarsi all'ingresso senza grandi zaini perché sono consentite solo borse o pochette da 10 litri che verranno comunque controllate - ha continuato Arzenton - Diffidate di tutti i venditori abusivi, non solo di biglietti e merchandising, ma anche di bevande ed alimenti. Controllate anzi bene i biglietti perché recano all'interno il colore che porterà fino al giusto accesso». Non è consentito entrare con bottiglie, lattine ed oggetti contundenti; sarà inibito anche l'uso di attrezzatura fotografica di grandi dimensioni, aste per selfie, apparecchiature per la registrazione audio/video e tablet; vietati all'interno della struttura anche animali, strumenti musicali, tende, sacchi a pelo, ombrelli, caschi e puntatori laser. Un'altra importante raccomandazione è relativa al tempo di attesa per l'uscita in auto dalla zona dello stadio: l'organizzazione consiglia vivamente di rimanere fino a quando le code non saranno smaltite nelle zone adiacenti all'area dello spettacolo che ospiteranno un after-show con punti di accoglienza, ristoro e animazione per allietare l'attesa.