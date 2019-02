«Libertà per Battisti», scritta con falce e martello sui muri del centro

PADOVA - «Libertà per Battisti e per tutti i compagni in galera»: recita così la scritta in vernice rossa apparsa su un muro in via Falloppio a Padova, di fronte all'Istituto di Anatomia dell'Università, non lontano dall'ospedale cittadino. Sul muro anche un simbolo di falce e martello con stella a cinque punte, senza sigle. Il riferimento è a Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, recentemente rientrato in Italia per scontare l'ergastolo dopo una lunga latitanza in Sud America.

