PADOVA - Il reparto “tempi e metodi” è il primo di una fabbrica. Lì si studiano le procedure che servono per fare un prodotto nel modo più razionale possibile. Il “centro vaccinazioni della popolazione” pronto in Fiera, sarà proprio il primo reparto della fabbrica della salvezza. Lavorerà sul filo dei minuti, in linea di massima dalle otto e mezzo di mattina alla sette di sera per ottimizzare al massimo le vaccinazioni, fino a produrne mille al giorno.

Non sarà facile, perché le varianti in gioco sono enormi. Dipenderà da quante persone fra quelle chiamate via via si presenteranno ai cento operatori, fra medici infermieri volontari delle associazioni e della Protezione civile, che le accoglieranno al padiglione 6. Perché in questo caso non si scherza. Il vaccino scongelato deve essere consumato, tutte le dosi che saranno portate fuori dai frigoriferi a meno 80 gradi dovranno essere somministrate. Tanto è vero che si sta già studiando una lista di “allertati”.

CHIAMATA A CASA

Ma la variabile ancora incerta sarà determinata dai vaccini. Quanti ne arriveranno? Si spera abbastanza per cominciare da lunedì 15 febbraio con la classe 1941, 7mila ottantenni di tutta l’Ulss 6 che riceveranno la prima dose non solo in fiera ma nei sei punti provinciali già determinati. La chiamata arriverà formalmente per lettera, ma le sollecitazioni saranno tante, dalla posta elettronica alla telefonata. Molto dipenderà anche dall’attenzione che metteranno i famigliari ai messaggi. Dopo la chiamata degli ottantenni si proseguirà per le classi successive. Nella settimana dal primo marzo toccherà alla classe 1940 (81 anni) fino a raggiungere i 65mila anziani con più di 80 anni dell’intera Ulss 6.

All’inizio si arriverà qui, nella parte del retro della fiera a fianco del centro congressi. Parcheggio ampio e gratuito e poi l’ingresso sui 4mila metri quadrati del padiglione. Si verrà presi in carico da Protezione civile e volontari che seguiranno il percorso insieme al paziente e al suo accompagnatore (uno solo). Prima la misurazione della febbre, poi si entrerà in uno dei 16 laboratori, di cui quattro per disabili, da una parte e dall’altra dei due lati. Nello stanzino ci saranno due sanitari. Uno raccoglierà i dati, il secondo farà l’iniezione. Poi il paziente sarà fatto accomodare al centro del padiglione dove ci sono un centinaio di sedie distanziate un metro e mezzo l’una dall’altra. Lì dovrà attendere per 15 minuti prima di poter uscire da una porta dedicata. In Fiera è tutto a posto. Grandi cartelli, accoglienza, distanziamento. Poi i frigoriferi dove stoccare i flaconi scongelati e gli spogliatoi del personale. Fa ancora freddo ma qui a regime si spenderanno 600 euro al giorno per il riscaldamento.

Lo ha ricordato il sindaco Giordani intervenuto ieri alla presentazione insieme al presidente della Fiera e della Camera di Commercio Antonio Santocono e al presidente della Provincia Fabio Bui, i tre soci pubblici dell’ente fieristico. «Ringrazio tutta la sanità locale e lo sforzo collettivo dei soci per rendere a disposizione questo immobile. Ora siamo preparati. È doveroso che noi facciamo più vaccini possibili tanto che se serve ne apriremo un altro di padiglione. Abbiamo investito 425mila euro ma andava fatto. Non dimentichiamo che l’economia passa anche per la sanità. Dobbiamo ripartire». Santocono: «Fino a poco tempo fare era adibito a magazzino, ma sia il direttore tecnico Enrico Martin che il direttore Veronese hanno fatto un grande lavoro. Se stiamo tutti bene sta bene anche la nostra economia». Infine Bui: «È una grande squadra anche quella degli altri comuni impegnati. I vaccini dimostreranno che questa organizzazione è una macchina da guerra».





