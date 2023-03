Padova, centro di fisioterapia senza autorizzazione: sequestrato immobile e apparecchiature per 200mila euro

PADOVA - Nel pomeriggio del 10 marzo, i carabinieri del Nas di Padova hanno effettuato un controllo presso un poliambulatorio adibito alla fisioterapia e riabilitazione in un comune dell’alta padovana, accertando che stava operando sprovvisto della dovuta autorizzazione all’esercizio.

L’Arma ha sequestrato sia l’immobile che le apparecchiature elettromedicali in esso contenute per un valore di circa 200mila euro affidando il tutto in custodia giudiziaria al titolare del poliambulatorio stesso, previa comunicazione al Sindaco quale Autorità Amministrativa competente per la violazione.