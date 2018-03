In tre anni cento furti, incubo continuo nell'azienda edile: portato via di tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPOSAMPIERO - Nemmeno il tempo di terminare la conta dei danni. Ventiquattro ore dopo il furto subìto a Padova, eccone un altro a. Il primo da diecimila euro, il secondo da oltre duemila. Ma il dato che fa impressione è quello che lasnocciola alzando la voce e allargando le braccia: «In tre anni, nei nostri cantieri in tutto il Veneto, abbiamo fatto i conti con unOrmai dormiamo sempre con un occhio aperto».La famiglia Mengato è proprietaria di uncon sede a Camposampiero e con attività in tutto il Nordest, leader soprattutto nel settore delle edilizie residenziali. Parliamo di un'azienda che conta 119 anni di storia, cone 120 collaboratori fissi. Una storia imprenditoriale di successo costellata però negli ultimi anni da undi colpi subiti. Nella notte tra mercoledì e giovedì i ladri avevano fatto razzia al cantiere padovano di via Ipazia portando via attrezzi, carburante, cavi elettrici, indumenti, dispositivi di protezione e ferro. La notte successiva, quella tra venerdì e sabato...