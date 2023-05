VIGONZA - Grande festa oggi, 7 maggio, a Vigonza. Nonna Maria Agostini spegne 100 candeline. Sarà di certo un giorno da ricordare per tutta la famiglia perché proprio oggi, in chiesa a Noventana, riceverà il battesimo il piccolo di casa, Michele Allibardi, di appena 10 mesi. Arrivare a 100 anni ed essere in salute e lucide è un traguardo da celebrare. E Maria lo ha fatto abbracciando il suo tenero pronipote. E così quattro generazioni , oggi, si ritroveranno a pranzo per una super festa.

«E’ certamente una grande emozione per tutti noi, oltre che una straordinaria coincidenza - racconta Daniele Allibardi, nipote di Maria e papà di Michele -. Già è stato un momento incredibile vedere mia nonna mentre teneva in braccio mio figlio, e oggi lo sarà nuovamente. Proprio nel giorno del suo battesimo, nonna spegnerà 100 candeline».

Maria Agostini è nata il 7 maggio del 1923, unica femmina in una famiglia con tre fratelli maschi. Si sposa giovanissima con Rino Maretto e dal matrimonio nascono due figli, Roberto e Lorenza. Nel 1987 resta vedova.

«Nonna è sempre stata un’amante della natura; da ragazzina si arrampicava sugli alberi e ne combinava di tutti i colori. é sempre stata una donna vivace, attiva e piena di interessi. Oltre ai fiori e alle piante, mia nonna amava gli animali, in particolare gli uccellini e ne teneva qualcuno in casa - racconta ancora il nipote Daniele -. Quand’era più giovane e fino a pochi anni fa, si occupava e seguiva l’orto di famiglia che curava come fosse un giardino. Da un pò di tempo ha qualche disturbo alle gambe ma riesce lo stesso a fare qualche camminata nelle belle giornate; per il resto è lucidissima e molto in gamba. Legge tutti i giorni “Il gazzettino” ed è sempre aggiornata sulle notizie di cronaca, tanto che è la prima che ci racconta quello che accade prima che lo veniamo a sapere dai telegiornali. Ci ripete sempre che è importante tenersi informarti su quello che accade nel mondo. Ha seguito tutto lo speciale sull’incoronazione del Re Carlo III, non si è persa un solo momento della diretta. E si ricordava di quella della Regna Elisabetta».

Nonna Maria è la terza donna di Vigonza a tagliare il traguardo dei 100 anni nel giro di un mese. Lo scorso 11 aprile ha spento 100 candeline Mabel Barbato di Codiverno e il giorno dopo è toccato a Dorina Tacchetto di Capriccio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA