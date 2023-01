PADOVA - L’anno del centenario della Fanfara Achille Formis di Padova inizia domani dalle 15 le celebrazioni nella città del Santo: l’appuntamento sarà un gustoso prologo in attesa del grande raduno interregionale bersaglieri Nord Italia “PadovaCentenario” che si terrà dal 22 al 24 settembre con la città invasa da piume, fanfare, labari, strumenti a fiato, gagliardetti in uno scenario inusuale in cui nel centro storico si potrà respirare l’atmosfera festosa, trionfante, allegra che appartiene allo spirito bersaglieresco.



PRIMA IN ITALIA

La Fanfara che fa parte della sezione di Padova dell’Associazione nazionale Bersaglieri si appresta a festeggiare, prima in Italia, l’importante ricorrenza sfilando per le vie e le piazze anche con il tradizionale passo di corsa: i trenta elementi partiranno da Prato della Valle proseguendo per via Umberto I, fino a via Roma e alle piazze Cavour, Signori, ed Erbe per poi fare il percorso inverso. Nelle piazze sono previste delle tappe per intrattenere il pubblico con piccoli concerti. I fiati e le trombe riempiranno l’aria e lo schieramento della Achille Formis si farà anche notare per il grande striscione “PadovaCentenario 2023”. La formazione è diretta dal maestro Valerio Gadaleta, il più giovane capo fanfara d’Italia. «Cento anni di attività. Questo è il grande traguardo - ha precisato Gadaleta - non solo cento anni di storia, ma un secolo di prove, raduni, concerti, performance. La Fanfara di Padova non si è mai ritirata in pieno spirito bersaglieresco, ha sempre suonato, partecipato ai raduni nazionali, ha accompagnato il Comune nelle ricorrenze ufficiali. Vogliamo in tutti i modi farci conoscere dalla città. Saremo una bella sorpresa e una novità per tutti i cittadini che non ci conoscono. Il sindaco Giordani ha presenziato all’inaugurazione del logo del centenario e ha ufficializzato il suo appoggio nell’organizzazione; era dal 1949 che Padova non ospitava un raduno dei bersaglieri e ci aspettiamo una grande accoglienza dai cittadini».



E c’è anche una bella anticipazione: «A breve presenteremo il cd della Fanfara Achille Formis dal titolo “Padova centenario” - ha continuato - contiene brani della tradizione bersaglieresca e altre musiche con un omaggio particolare alla città». «Non tutti sanno che Padova vanta pure una scuola di musica con marcia - ha osservato il presidente Anb sezione di Padova, bersagliere Luigi Dal Lago - la nostra sede è in via Cavallotti, nei locali Assoarma. La Fanfara di Padova è anche sezione dell’Associazione nazionale Bersaglieri in cui tutti danno il loro contributo con attività culturali, sociali, umanitari. Insieme ai musicisti della Fanfara Achille Formis, siamo attualmente cento iscritti». In cento anni il complesso musicale di ottoni si è sempre rinnovato con nuovi adepti: il raduno porterà a Padova non solo musica, colori, coreografie, ma anche mostre, conferenze e il coinvolgimento delle scuole in un percorso storico-didattico coinvolgente.