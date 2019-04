"Cena fascista" in un luogo segreto: «Eravamo 135». Bufera sul sindaco

di Nicola Benvenuti

CONSELVE/PADOVA- La cena fascista emigrata da Conselve si è svolta a Padova , in un locale che l'organizzatore Davide Mauri non vuol citare: «Eravamo in 135 - dice -. L'incontro era all'insegna di una politica ancorata ai contenuti, non liquefatta nei social e nelle parodie di chi manifesta senza prima aver ascoltato le ragioni degli altri; restiamo fermi sui valori di riferimento ma cerchiamo di declinarli nel presente e nel futuro nel contesto rigoroso della democrazia e della libertà». Intanto son...