Cellulite e smagliature in primo piano e la foto raggiunge quasi un milione di visualizzazioni in pochi giorni. Così l'influencer padovana Nicole Pallado, 24 anni, cavalca l'onda del body positive facendo insorgere il mondo del web. Lo scatto, pubblicato su Instagram, ha ricevuto oltre 200 mila like e 6 mila commenti attirando però anche centinaia di critiche.

Nicole Pallado, foto al naturale su Instagram

Tanti i volti del mondo dello spettacolo che hanno fatto proprio il messaggio di body positivity, a partire dalla cantante Arisa che ha diffuso un primissimo piano del suo corpo evidenziando così, senza vergogna, le sue curve naturali. «Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea», ha scritto l'artista a margine della foto in spiaggia, in cui indossa un bikini arancione.La settimana scorsa è stata la volta dell'influencer Giulia De Lellis, che ha mostrato con orgoglio i segni dell'acne alla Mostra del Cinema di Venezia. Ha scatenato una pioggia di polemiche anche la bellezza della modella armena 23enne Armine Harutyunyan, scelta da un noto marchio italiano di alta moda. In questo quadro si inserisce Nicole, originaria di Veggiano, che dà consigli di moda e make-up sui social da quando aveva 15 anni. Una passione che si è trasformata in un vero e proprio lavoro, che la impegna a tempo pieno e le permette di mantenersi da sola. «Lo so, non è un bel vedere. Sarebbe stato molto più facile mettere solo la prima foto senza difetti, ma la normalità è questa», ha scritto Nicole.

DUE SCHIERAMENTI

Il pubblico social si è diviso in due schieramenti: da una parte c'è chi ha fatto i complimenti a Nicole, elogiandola per il gesto, dall'altra c'è chi l'ha accusata di aver esagerato, arrivando anche ad offenderla. La ragazza negli ultimi anni si è sottoposta a due interventi di chirurgia estetica. «Mi sono rifatta il naso perché mi faceva soffrire racconta Nicole e il seno perché un'operazione al cuore mi aveva creato un'asimmetria evidente. Mi hanno detto che, visto che sono rifatta, non ho voce in capitolo. Io posso decidere di rifarmi il naso perché mi fa soffrire e pubblicare un video sulla mia esperienza, ma posso anche decidere di amare le mie smagliature e postare una foto. Una non esclude l'altra. Chi decide di rifarsi qualcosa e di mettersi sotto i ferri non lo fa perché non ha altro da fare, non lo fa per diventare di plastica. Lo fa per salvarsi da un malessere continuo».

Il termine body positive nasce nel 2010 dalle donne oversize, il più delle volte di colore, che postavano dei contenuti sui social media con l'hashtag #BodyPositivity. Creato per promuovere un messaggio positivo dedicato a chi ha un corpo che non rientra nei canoni predefiniti, è presto riuscito ad abbracciare a livello globale le reazioni delle persone che sono contro i restrittivi standard di bellezza imposti dai media. «Forse il web non è ancora pronto per il vero cambiamento, ma voglio guardare il lato positivo aggiunge Nicole - un anno fa non avrei avuto il coraggio di pubblicare questa foto. I leoni da tastiera ci saranno sempre, ma ho avuto la prova che tanti hanno capito il mio messaggio: la libertà di essere ciò che si vuole. Ho il diritto di andare dal chirurgo, fare il filler e far vedere la cellulite senza sentirmi mai giudicata».

