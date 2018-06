A fuoco i cavi del fotovoltaico, paura in un allevamento di tacchini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Stamani i vigili del fuoco sono intervenuti in un’in via Beverare aper l’incendio dei cavi elettrici che collegano l’impianto fotovoltaico presente sul tetto del capannone all’inverter nel quadro comando.L’allarme è stato dato dal custode che, percepita puzza di bruciato, ha subito dato l’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno spento con degli estintori il principio d’incendio, che ha interessato soltanto la matassa di cavi.I fili elettrici sono stati isolati mettendo cosi in sicurezza l’impianto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.