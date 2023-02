GALLIERA VENETA - Far crescere l'interesse delle persone verso i cavalli, alimentare la passione per le gare, e soprattutto offrire la possibilità di diventare proprietari, o meglio, comproprietari, di un cavallo da corsa, a chi autonomamente anche desiderandolo non ha la disponibilità economica per farlo. Queste le finalità del progetto ideato dal dinamico trentenne Filippo Lago che con la famiglia a Galliera Veneta dove vive, ha un piccolo allevamento di cavalli trottatori che danno buoni risultati. Orgogliosa la cittadina di questa visibilità tant'è che ad ogni vittoria non mancano le persone che si complimentano personalmente con i Lago.

L'idea ha ricevuto il plauso del presidente della Regione Luca Zaia, appassionato di cavalli. Per Filippo, che convive con la spina bifida, e che ha scritto anche la sua autobiografia intitolata "Vietato arrendersi", spiega: «Ci siamo chiesti: cosa possiamo fare per la nostra gente? Abbiamo deciso così di mettere a disposizione un puledro nato lo scorso anno nel nostro allevamento, un cavallo dalla buona genealogia essendo nipote del grande Varenne. Davvero, con un piccolo investimento, si può alimentare il sogno di avere un piccolo pezzettino, si spera, di un futuro campione, anche se al momento non è possibile sbilanciarsi». Gougeon, questo il nome dell'esemplare, si sta ancora godendo la sua gioventù nel recinto di casa. Andrà in doma a settembre. «Se tutto va bene, potremmo vederlo in pista già nell'estate 2024, nulla si sa ancora circa le sue doti atletiche. Questo è un modo per fare comunità e sognare insieme: un cavallo del paese. L'adrenalina e l'emozione che regala un cavallo di proprietà non ha prezzo. Emozione che abbiamo deciso di condividere».