Frammenti caduti dal soffitto del cavalcavia, transennata una corsia

PADOVA - Mercoledì intorno alle 20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Jacopo D’avanzo a Padova per la caduta di alcuni calcinacci sotto l'arcata di una carreggiata del cavalcavia Borgomagno. La squadra dei pompieri intervenuta dalla centrale ha distaccato le altre parti pericolanti per scongiurare altri pericoli. A scopo cautelativo è stata transennata la corsia interessata dal problema e il traffico viene ora regolato da un semaforo. Polizia locale e operai del Comune hanno predisposto la segnaletica stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA