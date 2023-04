PADOVA - Scatta lo stop definitivo al passaggio delle auto nella corsia del cavalcavia Borgomagno che da viale Codalunga porta all’Arcella. Un provvedimento, quello adottato dalla giunta Giordani, a suo modo storico. Per decenni, prima che entrasse in funzione il cavalcavia Sarpi-Dalmazia, quindi nel 2009, il Borgomagno era l’unica via d’accesso che consentiva di raggiungere l’area nord della città dal centro passando sopra i binari della stazione. La circolazione dei veicoli privati verso l’Arcella, sul cavalcavia Borgomagno rimarrà dunque vietata anche in futuro. Potranno transitare solo i bus e il tram e, una volta completati i lavori attualmente in corso, ciclisti e pedoni sulla passerella est.



LA DECISIONE

Il Comune ha deciso in questo senso dopo aver monitorato per alcuni mesi il traffico del comparto Stazione–prima Arcella, che ha evidenziato come il traffico si sia distribuito senza particolari problemi sui due cavalcavia alternativi, quello in zona Fiera e il Sarpi-Dalmazia, che anzi risultano ancora leggermente sottoutilizzati rispetto alla loro capacità teorica. A queste considerazioni si aggiunge anche un criterio di cautela finalizzato a limitare i carichi, statici e dinamici, sull’impalcato est del cavalcavia Borgomagno, quello più vecchio. Il cavalcavia infatti è composto da due strutture affiancate, quella originaria ad est realizzata oltre un secolo fa e quella ovest del dopoguerra. Complessivamente la struttura è sicura, ma è prudente non esasperarne l’uso, in vista anche del completo rifacimento dell’infrastruttura in vista dell’arrivo dell’alta velocità a Padova.



GLI ITINERARI

«Dopo un comprensibile momento di adattamento alla nuova viabilità abbiamo visto che gli automobilisti utilizzano molto bene i due cavalcaferrovia alternativi al Borgomagno – commenta l’assessore alla Mobilità Andrea Ragona - Ed è bene che questi nuovi itinerari diventino un’abitudine per tutti in vista dell’abbattimento e della successiva ricostruzione del Borgomagno con l’arrivo dell’alta velocità a Padova. Inoltre abbiamo verificato che la chiusura al traffico privato della corsia est verso l’Arcella migliora sensibilmente il servizio di trasporto pubblico con tram e bus e i tempi di intervento delle ambulanze. I lavori alla passerella intanto proseguono in modo che bici e pedoni possano nuovamente utilizzarla senza problemi».



LA SPECOLA

Intanto, in autunno, alcuni disagi alla viabilità potrebbero riguardare la zona della Specola. È, infatti, in programma il rifacimento di ponte Paleocapa.