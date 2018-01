Trovata morta e legata: preso dopo un anno il killer di Liliana

La vittima, 73 anni, molto conosciuta in paese perché aveva lavorato come barista, era stata ritrovata dalla badante riversa in terra nell'ingresso della casa in cui viveva con la sorella disabile, con sangue che usciva dalla testa, in una posizione compatibile con una caduta. Le caviglie, però, erano legate con del nastro adesivo e una delle camere da letto era stata trovata in disordine. Inoltre, i carabinieri, avevano notato che mancava il portafogli della vittima. Sul caso hanno indagato anche i Ris di Parma.

ESTE - Arrestato a un anno e mezzo dal fatto, l'autore dell' omicidio dell’anziana Liliana Armellini , il cui corpo senza vita fu rinvenuto la mattina del 23 maggio 2016 al piano terra della sua abitazione di via Pilastro 71 in Este. A catturare il presunto killer -- i Carabinieri del Comando Provinciale di Padova.